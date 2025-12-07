IL TABELLINO di Lazio - Bologna 1-1
Serie A Enilive | 14ª giornata
Domenica 7 dicembre 2025, ore 18:00
Stadio Olimpico, Roma
LAZIO-BOLOGNA 1-1
Marcatori: 38` Isaksen (L), 40` Odgaard (B)
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares (46` Lazzari); Guendouzi, Cataldi (75` Dele-Bashiru), Basic (80` Patric); Isaksen (46` Cancellieri), Castellanos (59` Noslin), Zaccagni.
A disp.: Mandas, Furlanetto, Provstgaard, Vecino, Belahyane, Pedro, Dia.
All.: Maurizio Sarri
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Casale (39` De Silvestri), Miranda; Moro (64` Ferguson), Pobega; Orsolini (64` Bernardeschi), Odgaard, Cambiaghi (64` Rowe); Castro (3` Dallinga).
A disp.: Pessina, Franceschelli, Holm, Immobile, Lykogiannis, Lucumi, Dominguez, Sulemana, Fabbian.
All.: Vincenzo Italiano
Arbitro: Michael Fabbri (sez. Ravenna); Assistenti: Preti-Politi; IV ufficiale: Sacci J.L.; V.A.R.: Mazzoleni; A.V.A.R.: Nasca
NOTE. Ammoniti: 19` Tavares (L), 30` Moro (B), 48` Cambiaghi (B), 67` Lazzari (L), 78` Gila (L), 84` Miranda (B)
Espulsi: 78` Gila (L)
Recupero: 3` pt, 5' st.
