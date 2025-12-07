IL TABELLINO di Lazio - Bologna 1-1

Serie A Enilive | 14ª giornata

Domenica 7 dicembre 2025, ore 18:00

Stadio Olimpico, Roma

LAZIO-BOLOGNA 1-1

Marcatori: 38` Isaksen (L), 40` Odgaard (B)

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares (46` Lazzari); Guendouzi, Cataldi (75` Dele-Bashiru), Basic (80` Patric); Isaksen (46` Cancellieri), Castellanos (59` Noslin), Zaccagni.

A disp.: Mandas, Furlanetto, Provstgaard, Vecino, Belahyane, Pedro, Dia.

All.: Maurizio Sarri

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Casale (39` De Silvestri), Miranda; Moro (64` Ferguson), Pobega; Orsolini (64` Bernardeschi), Odgaard, Cambiaghi (64` Rowe); Castro (3` Dallinga). 

A disp.: Pessina, Franceschelli, Holm, Immobile, Lykogiannis, Lucumi, Dominguez, Sulemana, Fabbian.

All.: Vincenzo Italiano

Arbitro: Michael Fabbri (sez. Ravenna); Assistenti: Preti-Politi; IV ufficiale: Sacci J.L.; V.A.R.: Mazzoleni; A.V.A.R.: Nasca

NOTE. Ammoniti: 19` Tavares (L), 30` Moro (B), 48` Cambiaghi (B), 67` Lazzari (L), 78` Gila (L), 84` Miranda (B)

Espulsi: 78` Gila (L)

Recupero: 3` pt, 5' st.

