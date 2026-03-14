IL TABELLINO di Napoli - Lazio Women 0-1
Serie A Women Athora |16ª giornata
Sabato 14 marzo 2026, ore 15:00
Stadio Giuseppe Piccolo, Cercola (NA)
NAPOLI-LAZIO 0-1
Marcatrice: 68` Monnecchi
NAPOLI (4-2-4): Beretta; Pettenuzzo (82` Barker), Henriksen, Vergani, Giordano; Bellucci (87` Musumeci), Sciabica (59` O. D`Angelo); Carcassi (82` Troan), Floe, Banusic, Faurskov (59` Kozak).
A disp.: Thisgaard, Hornschuch, Veletanlic, Kjolholdt, A. D`Angelo.
All.: David Sassarini
LAZIO (3-4-2-1): Durante; Baltrip-Reyes, Connolly, D`Auria; Visentin (76` Cesarini), Benoit, Martin (29` Castiello, 66` Monnecchi), Oliviero; Le Bihan, Simonetti; Karczewska.
A disp.: Bacic, Karresmaa, Mesjasz, Zanoli, Cafferata.
All.: Gianluca Grassadonia
Arbitro: Giuseppe Rispoli (sez. Locri)
Assistenti: Pasquale Gatto - Angelo Mazza
IV ufficiale: Domenico Petraglione
Operatore FVS: Tommaso Tagliafierro
NOTE.
Ammonita: 32` Bellucci (N).
Recupero: 1` pt; 6` st.