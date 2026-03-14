IL TABELLINO di Napoli - Lazio Women 0-1

14.03.2026 17:25 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
IL TABELLINO di Napoli - Lazio Women 0-1

Serie A Women Athora |16ª giornata

Sabato 14 marzo 2026, ore 15:00

Stadio Giuseppe Piccolo, Cercola (NA)

NAPOLI-LAZIO 0-1

Marcatrice: 68` Monnecchi

NAPOLI (4-2-4): Beretta; Pettenuzzo (82` Barker), Henriksen, Vergani, Giordano; Bellucci (87` Musumeci), Sciabica (59` O. D`Angelo); Carcassi (82` Troan), Floe, Banusic, Faurskov (59` Kozak).

A disp.: Thisgaard, Hornschuch, Veletanlic, Kjolholdt, A. D`Angelo. 

All.: David Sassarini

LAZIO (3-4-2-1): Durante; Baltrip-Reyes, Connolly, D`Auria; Visentin (76` Cesarini), Benoit, Martin (29` Castiello, 66` Monnecchi), Oliviero; Le Bihan, Simonetti; Karczewska.

A disp.: Bacic, Karresmaa, Mesjasz, Zanoli, Cafferata.

All.: Gianluca Grassadonia

Arbitro: Giuseppe Rispoli (sez. Locri)

Assistenti: Pasquale Gatto - Angelo Mazza

IV ufficiale: Domenico Petraglione

Operatore FVS: Tommaso Tagliafierro

NOTE.

Ammonita: 32` Bellucci (N).

Recupero: 1` pt; 6` st.

Andrea Castellano
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.