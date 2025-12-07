Lazio, Sarri svela: "Gila ha detto all'arbitro che non è di alto livello"
Dopo il pareggio contro il Bologna, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa spiegando nello specifico cos'è successo nell'episodio dell'espulsione di Gila nel secondo tempo.
07.12.2025 21:20 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Di seguito le sue parole.
"Cos'ha detto Gila all'arbitro? Non l'ha offeso, gli ha solo detto che per lui non è di alto livello, senza offenderlo in maniera personale. Di solito gli arbitri si girano e vanno via in quelle situazioni, lui è un po' più permaloso di altri".
