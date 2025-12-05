Lazio, altra richiesta dalla Serie A per Mandas: le ultime

Futuro in bilico per Mandas. Contro il Milan in Coppa Italia è arrivata la sua prima presenza stagionale da titolare, che però potrebbe essere anche l'ultima con la maglia della Lazio.
05.12.2025 13:15 di Andrea Castellano
Futuro in bilico per Mandas. Contro il Milan in Coppa Italia è arrivata la sua prima presenza stagionale da titolare, che però potrebbe essere anche l'ultima con la maglia della Lazio. Il greco infatti da tempo ha chiesto la cessione: con il ritorno di Sarri in panchina è finito di nuovo dietro a Provedel nelle gerarchie.

L'anno scorso, insieme a Baroni, si era preso il ruolo di primo portiere, ma adesso a gennaio può lasciare la Capitale. Già in estate erano arrivate alcune proposte, rifiutate a causa del blocco del mercato imposto alla società biancoceleste. “Futuro? Io non ho parlato con la società per il mercato o per trovare spazio in squadra", ha spiegato lui stesso.

La Premier League però continua a seguirlo, mentre in Serie A ci sono state le richieste di Fiorentina e Parma. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, su Mandas ci sarebbe anche l'interesse del Genoa. Nelle prossime settimane si prenderà una decisione sul suo futuro.

