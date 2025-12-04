Lazio | Lotito interviene sul mercato e 'il conto in sospeso': le parole a LSC

Claudio Lotito è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel prima di Lazio – Milan, match di Coppa Italia.

Claudio Lotito è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel prima di Lazio – Milan, match di Coppa Italia: “E’ importante oggi, è da capire se vale il merito sportivo o qualcos’altro, speriamo di dimostrare che siamo in grado di dimostrare le nostre potenzialità per merito. La Lazio ha una forte determinazione e spirito di gruppo, mi auguro che vada in crescendo e di riavere tutta una serie di giocatori sottoposti a infortuni. Se permarrà questo atteggiamento la Lazio quando è convinta di raggiungere gli obiettivi ci mette tutto l’impegno per farlo.

C’è un forte spirito di gruppo, un lavoro che il mister sta facendo nella testa e nell’atteggiamento per fargli capire la loro funzione e ruolo che hanno nella squadra, se tutti lavorano insieme accresceranno il nostro potenziale. Il campo è giudice, speriamo sia un giudice sereno e tranquillo.

Mercato? Quello che mi dispiace sembra che il mercato sembra che sia andare al supermercato ‘prendo due e pago uno’, nonostante abbiamo subito un’ingiustizia reale con l’indice di stupidità, abolito a luglio il primo e applicato nella prima parte del mercato, e fotografava al 30 marzo e una seconda parte a gennaio, ci ha creato un grande danno. Avevamo operazioni di mercato in campo che potevano rinforzare e avere ulteriori introiti e ci è stato impedito.

Avendo una squadra solida, dal punto di vista patrimoniale è una delle poche ad avere un patrimonio importantissimo immobiliare senza avere lo stadio, poi il patrimonio giocatori che ci vengono richiesti. Abbiamo una società di comunicazione e marketing che esce con 15 milioni di utili da 23 anni. Come si può impedire a una società di fare il mercato sul presupposto che il blocco serviva per evitare il fallimento della società? Nulla a che vedere con la realtà, seserviranno degli aggiustamenti daremo di tutto per non indebolirla ma rinforzare la squadra. Vittoria? Questo lo deve dire la squadra che scenderà in campo con un conto in sospeso”.