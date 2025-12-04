Lazio, Coppa Italia occasione per l'Europa: le parole di Piccari
Il direttore di TMW Radio Marco Piccari ha commentato l'occasione che dovrà sfruttare la Lazio questa sera contro il Milan: la Coppa Italia può essere una porta per raggiungere l'Europa.
04.12.2025 18:30 di Simone Locusta
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Marco Piccari ha commentato la sfida di questa sera tra Lazio e Milan. Il giornalista la definisce come un'occasione per i biancocelesti per poter raggiungere l'Europa, ma il Milan non va sottovalutato. Di seguito le sue parole:
"Stasera c'è un Lazio-Milan che si porta dietro le scorie della partita di campionato. Per la Lazio potrebbe essere l'occasione di andare avanti in un percorso che, se portato a termine, potrebbe essere anche una porta per l'Europa. Dall'altro lato invece c'è il Milan, con Allegri che ha solo il campionato e che non lascia mai nulla per strada".
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.