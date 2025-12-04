Lazio, Gottardi: "Il Milan e la Coppa Italia indimenticabile..."

RASSEGNA STAMPA - Lazio e Milan avversarie in Coppa Italia, un film già visto. "Non potrò mai dimenticare quella Coppa Italia e soprattutto quella finale contro il Milan. Un'emozione indimenticabile", a parlare è l'ex biancoceleste Guerino Gottardi, intervistato dalla redazione de Il Cuoio. È stato lui a decidere, nel 1998, la finale contro i rossoneri. "Crescevamo anno dopo anno. Ogni stagione arrivava un campione, un tassello, che ti permetteva di crescere e di puntare a traguardi sempre più prestigiosi. Ho cercato di sfruttare la mia duttilità. Ho giocato un po' ovunque, sono stato un jolly. Pur di giocare in quella Lazio, ero disposto a tutto".

La finale si era decisa in due partite: l'andata a San Siro con la vittoria del Milan, grazie al gol allo scadere di Weah; e il ritorno vinto dalla Lazio, con Gottardi che ha realizzato il gol del pareggio: "Cosa ho pensato quando sono entrato? Niente di particolare. Sapevo che Eriksson si fidava di me e sono entrato tranquillo. Il gol nel derby è stato bellissimo e importantissimo, e ancora oggi i tifosi me lo ricordano, ma io considero il momento più alto della mia avventura, quel gol in finale di Coppa Italia con il Milan. È stata una soddisfazione straordinaria, indimenticabile".

Poi la rete di Jugovic su rigore e infine quella di Nesta: "È stato bellissimo vincere, alzare al cielo un trofeo davanti ai nostri tifosi e sapere di aver contribuito con un gol in finale è davvero fantastico. Quella vittoria poi è stato l'inizio di un percorso che ci ha portato a vincere anche la Coppa delle Coppe, la Supercoppa europea e infine lo scudetto". A quella Lazio secondo lui è mancata solo la Champions League, persa a Valencia: "Arrivavano da tutte le parti: come ci avvicinavamo segnando un gol che riapriva la partita, loro ne facevano un altro. Ricordo che il giorno dopo a Formello mi si avvicinò Sinisa Mihajlovic e mi disse: 'Guerino, io ancora non c'ho capito niente'".

Alla fine dell'intervista Gottardi ha ricordato anche tre suoi ex allenatori, ovvero Zeman, Zoff ed Eriksson: “Zeman? Grandissimo nella fase offensiva, in quegli anni ci siamo divertiti e abbiamo fatto divertire. Solo che dopo un po' era difficile continuare a seguirlo. Zoff ed Eriksson? Due grandi allenatori e due signori. Zoff una leggenda e un tecnico preparato, Eriksson era straordinario, tatticamente e nel modo di gestire il gruppo. Quando c'era da chiudere un occhio lo faceva, se avevi qualche problema lo capiva immediatamente. Era sempre sereno e non perdeva mai la testa. Credo di non averlo mai visto arrabbiato. Tanti lo vedevano come un difetto, ma era un signore, con una classe e una signorilità incredibile”.