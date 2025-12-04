Parma - Lazio, via alla vendita dei tagliandi: info e prezzi
Prima la Coppa Italia contro il Milan, poi la Lazio di mister Sarri sarà impegnata in campionato nella gara casalinga contro il Bologna e poi in quella del Tardini contro il Parma in programma sabato 13 dicembre alle 18.00.
In merito la società ha reso noto l'inizio della vendita dei tagliandi per il settore ospiti: "Il Parma calcio informa i tifosi biancocelesti che dalle ore 11:00 di venerdì 5 dicembre saranno messi in vendita i biglietti per la gara di Serie A Enilive contro la Lazio, in programma sabato 13 dicembre delle ore 18:00 presso lo stadio Ennio Tardini di Parma.
Modalità e informazioni per vendita
- Capienza del Settore Ospiti 3.500 posti;
- Prezzo del biglietto compreso di commissioni di servizio:
- Intero 31,50 €.
Canali di vendita:
- Circuito on line di Vivaticket e punti vendita".
