Lazio - Milan, le probabili formazioni: le scelte di Sarri
Da San Siro all'Olimpico. A distanza di pochi giorni si sfidano ancora Lazio e Milan, avversarie negli ottavi di finale di Coppa Italia. Possibile turnover in vista per Sarri, a partire dalla porta dove Mandas insidia Provedel per il posto da titolare. In difesa si va verso la conferma in blocco del quartetto di sabato sera: Marusic, Gila, Romagnoli e Pellegrini. Parte più dietro Nuno Tavares, così come Patric e Provstgaard per un cambio al centro. A centrocampo spera in una chance da titolare Dele-Bashiru, che sfida Guendouzi e Basic. Vecino agirà ancora da play, anche se non è al meglio; in regia sono out sia Cataldi (venti giorni di stop) che Rovella (operato per la pubalgia, tornerà nel 2026). In attacco è aperto il ballottaggio al centro tra Castellanos e Dia; diverso il discorso per Isaksen e Zaccagni, più avanti di Pedro e Noslin. Ritorna tra i convocati Cancellieri.
LAZIO (4-3-3): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. A disp.: Provedel, Furlanetto, Patric, Provstgaard, Lazzari, Nuno Tavares, Dele-Bashiru, Belahyane, Pedro, Noslin, Cancellieri, Dia. All.: Sarri.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Jashari, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek; Leao. All.: Allegri.