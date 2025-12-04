Lazio, la grande chance di Mandas: la Coppa Italia per il riscatto
RASSEGNA STAMPA - Lazio - Milan può essere l'occasione che Christos Mandas stava aspettando. La sfida di Coppa Italia contro i rossoneri, infatti, potrebbe vedere l'esordio stagionale del portiere greco, fin qui completamente accantonato da Sarri in favore di Ivan Provedel.
Fu proprio in questa competizione che l'estremo difensore indossò per la prima volta il biancoceleste. Il suo debutto avvenne nel derby del 10 gennaio 2024 e la sua ottima prestazione, con tanto di parata decisiva su Belotti, gli consentì di trovare sempre più spazio. Da promessa iniziale, Mandas ha scalato rapidamente le gerarchie lo scorso, imponendosi come titolare nella seconda metà della stagione al servizio di Baroni.
Il ritorno di Mau, sembrava dovesse portare a un dualismo con Provedel, pupillo del tecnico, ma, invece, ha completamente sbarrato la porta al greco. L'ex Spezia non ha saltato nemmeno una gara in questa stagione e Mandas si è sempre allenato in attesa di una chance che, fin qui, non è mai arrivata. In Coppa Italia, però, Sarri potrebbe finalmente concedergli la titolarità, se non altro per non disperderne completamente il valore di mercato.
Come sottolinea il Corriere dello Sport, infatti, il portiere piace molto in Premier League, ma ci sono stati sondaggi anche della Liga e del Parma. Mandas è sicuramente nella lista dei sacrificabili per finanziare il mercato in entrata; tuttavia, si sa, il calcio è fatto anche di occasioni, e il greco vuole sfruttare la sua per provare a riprendersi la Lazio.