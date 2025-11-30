Lazio - Milan, le probabili formazioni: possibili cambi per Sarri
Da San Siro all'Olimpico. A distanza di pochi giorni si sfidano ancora Lazio e Milan, avversarie negli ottavi di finale di Coppa Italia. Possibile turnover in vista per Sarri, a partire dalla porta dove Mandas insidia Provedel per il posto da titolare. In difesa atteso un cambio al centro, con uno tra Patric e Provstgaard dall'inizio, e almeno uno sulle fasce. Può riposare Marusic, così come può tornare titolare Nuno Tavares. A disposizione ci sarà anche Hysaj, che può giocare perché in Coppa Italia non ci sono limitazioni di lista. A centrocampo potrebbe rifiatare Guendouzi per lasciare il posto a Dele-Bashiru nel terzetto con Basic e Vecino. Sono out sia Cataldi (venti giorni di stop) che Rovella (operato per la pubalgia, tornerà nel 2026). In attacco è aperto il ballottaggio al centro tra Dia e Castellanos, così come quello a destra tra Isaksen, Pedro e Noslin. Va verso la conferma invece Zaccagni; è ancora fermo ai box Cancellieri (dovrebbe tornare a metà dicembre).
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Vecino, Basic; Pedro, Castellanos, Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Gila, Provstgaard, Lazzari, Pellegrini, Hysaj, Guendouzi, Belahyane, Isaksen, Noslin, Dia. All.: Sarri.
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Estupinan; Loftus-Cheek; Leao. All.: Allegri.