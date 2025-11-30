Milan - Lazio, guai in vista per il Var Di Paolo. E Collu...

Il giorno dopo Milan - Lazio è ancora polemica. Secondo il Corriere della Sera, il Var Di Paolo sarà fermato per aver quasi indotto in errore l'arbitro.

Continuano le polemiche nate nei minuti finali di Milan - Lazio, anche il giorno dopo. I rossoneri battono gli uomini di Sarri grazie all'1-0 firmato da Leao, ma la direzione arbitrale ha finito con l'essere la protagonista principale del match.

LA RICOSTRUZIONE - Poco prima dell'assegnazione del recupero, la Lazio stava provando a riacciuffare il match con un forcing finale. All'improvviso, Romagnoli ha colpito con il mancino il pallone a pochi metri da Maignan, ma il tiro è stato respinto dal gomito largo di Pavlovic. In un primo momento, l'arbitro Collu ha fatto segno di proseguire, ma pochi secondi dopo è stato richiamato dal Var per un possibile calcio di rigore in favore dei biancocelesti. Dopo l'on field review, l'arbitro ha valutato punibile il tocco di Pavlovic, ma invece di assegnare il calcio di rigore ha fischiato fallo in attacco di Marusic sul difensore rossonero per una trattenuta. Una situazione che non è piaciuta per niente ai vertici arbitrali.

L'ERRORE - Le opinioni sono discordanti. Mentre nei vari media opinionisti e addetti ai lavori si sono ritrovati a commentare l'episodio, i social sono diventati terreno fertile per discussioni e polemiche. I vertici dell'AIA hanno però un'opinione netta a riguardo: secondo il Corriere della Sera, i vertici arbitrali hanno dato ragione a Collu, il quale aveva scelto correttamente all'inizio. Non era rigore fin dall'inizio, ma non c'era neanche fallo di Marusic su Pavlovic.

LA PUNIZIONE - Il giorno dopo è il Var Di Paolo a finire sul banco degli imputati, non più il direttore di gara Collu. Sempre secondo lo stesso quotidiano, sarà infatti Di Paolo che verrà fermato e non più l'arbitro Collu, il quale aveva preso la decisione corretta ed è stato vicino ad essere condotto in errore dalla chiamata del Var.