Milan - Lazio, arbitro e Var bocciati: il pensiero di Calvarese
Continua a suscitare polemiche quanto fatto da Var e arbitro nel finale di gara di San Siro tra Milan e Lazio. Prima il Var richiama Collu per il tocco di braccio di Pavlovic ma, l'arbitro, dopo una lunghissima revisione al Var non solo decide di non dare il rigore ma lo motiva con un fallo precedente su Marusic.
Sul tema e l'operato di arbitro e Var ecco il commento dell'ex direttore di gara Gianpaolo Calvarese: "Collu e Di Paolo si complicano la vita da soli. Non c'è fallo di Marusic su Pavlovic, e il serbo non commette fallo di mano. Review cervellotica e tecnicamente sbagliata".
