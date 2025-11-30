Milan - Lazio, Collu horror nel finale: le pagelle dei quotidiani
RASSEGNA STAMPA - Le polemiche per il finale di Milan - Lazio non sono destinate a spegnersi. Durante i minuti di recupero della sfida, infatti, Pavlovic devia con il braccio una conclusione ravvicinata di Romagnoli e i biancocelesti protestano animatamente chiedendo il calcio di rigore. Richiamato a un'On-Field Review di diversi minuti, l'arbitro Collu riconosce il tocco di mano fuori sagoma, ma decide di fischiare una precedente leggera trattenuta di Marusic sul difensore rossonero. Di seguito i giudizi e i voti dei quotidiani all'operato del direttore di gara.
CORRIERE DELLO SPORT - "È una partita serena per un'ora abbondante, poi Collu si complica la vita. Dal mancato fischio du Romagnoli in poi va in confusione facendosi sfuggire di mano la direzione. E nei dieci minuti finali (più recupero) succede praticamente di tutto. RIGORE NEGATO: L'episodio più complicato da valutare arriva in pieno recupero. Romagnoli conclude a rete ai limiti dell'area piccola, Pavlovic colpisce la palla col braccio, la Lazio chiede a gran voce un calcio di rigore. Collu inizialmente lascia giocare, poi viene richiamato dal Var: si prende tutto il tempo necessario, poi decide di non assegnare il penalty spiegando a tutto San Siro che il braccio è sì fuori figura, ma fischia fallo in attacco per una trattenuta di Marusic. È pur vero che entrambi si trattengono ma l'abbraccio iniziale con blocco incorporato è del difensore rossonero. Altro dubbio sulla decisione finale: la distanza del tiro di Romagnoli è ravvicinata dal braccio, ma era un tiro da pochi metri verso lo specchio della porta". Voto: 4.5.
LA GAZZETTA DELLO SPORT - "Al 24’ manca un giallo a Gila su Nkunku così come al 46’ st a Modric per spallata a Pedro. Corretti i gialli a Tomori, Romagnoli e Gabbia, fiscali a Pellegrini e Ricci. Al 50’ st, Marusic trattiene Pavlovic che a sua volta cintura il laziale. Il pallone calciato da Romagnoli da distanza ravvicinata impatta il gomito largo (ma senza movimento extra) del milanista. Interviene il Var (bastava un check): l’arto fuori figura viene definito “figlio” del fallo del laziale. Non da rigore, comunque". Voto: 6.
IL MESSAGGERO - "Una gara diretta fino al 90' senza problemi. Poi rovina tutto con una decisione da Ponzio Pilato. Il gomito di Pavlovic è evidente, essendo fuori dal corpo, ma lui vede col Var un fallo di Marusic". Voto: 4.