Adani è una furia: "Oggi è morto il mestiere dell'arbitro" - FT
L'arbitraggio di Collu in Milan-Lazio continua a essere al centro dell'attenzione: anche Lele Adani si è espresso via social sull'argomento.
30.11.2025 00:20 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
L'arbitraggio di Collu in Milan-Lazio continua a essere al centro dell'attenzione. Piuttosto che della vittoria dei rossoneri si sta parlando della scelta di non concedere il calcio di rigore ai biancocelesti per fallo di Marusic precedente a quello, di mano, di Pavlovic. Anche Lele Adani, su Instagram, si è espresso con forza sulla vicenda., Ecco le sue parole:
"Oggi muore ufficialmente il mestiere dell'arbitro. 1. Il Milan ha meritato di vincere. 2. Per me non è mai rigore. 3. Quando ci si inventa una cosa per scappare dalle proprie responsabilità, si sceglie di tradire il proprio mestiere e si perde totalmente la credibilità, che già era pari allo zero o poco più. Arrivato il capolinea".
autore
Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.