Marelli: "Speriamo Collu non dia il rigore". Poi spiega...

Nel finale di Milan - Lazio, il moviolista di Dazn Luca Marelli si è espresso a favore della mancata assegnazione del penalty ai biancocelesti.

La sfida tra Milan e Lazio si è conclusa con un finale folle. In pieno recupero, Pavlovic ha deviato il pallone con un braccio nell'area di rigore rossonera, ma, una volta richiamato all'On Field Review dal Var, l'arbitro Collu ha deciso di non assegnare il penalty, concedendo un calcio di punizione ai padroni di casa per una trattenuta di Marusic proprio sul serbo.

Durante la revisione dell'azione, Luca Marelli si è espresso contro l'eventuale fischio del calcio di rigore, affermando: "Dal mio punto di vista mi auguro che il rigore non venga concesso". Nel post partita, poi, il moviolista di Dazn ha spiegato perché, a suo avviso, la decisione di Collu è stata corretta:

“A mio parere non c’è rigore, non è da assegnare per tre motivi. L’estrema vicinanza dei giocatori, il fatto che il braccio non si muove verso il pallone e Pavlovic è di spalle, pertanto non ci sono gli elementi per l’assegnazione di un calcio di rigore. A mio parere Collu ha preso la decisione giusta ma per la via sbagliata. Lui dice che Pavlovic è trattenuto da Marusic, ma Pavlovic lo trattiene a sua volta. La realtà è che sarebbe stato più semplice uscire dall’OFR e annunciare che il rigore non poteva essere concesso perché il braccio è in posizione naturale. La spiegazione si presta a molte critiche, perché è evidente che i due si trattengono a vicenda”.