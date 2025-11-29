Milan-Lazio, cosa è successo al triplice fischio: il retroscena
Gli ultimi minuti di Milan-Lazio sono stati a dir poco incandescenti: Matteo Petrucci ha rivelato un retroscena ai microfoni di Sky.
29.11.2025 23:15 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Gli ultimi minuti di Milan-Lazio sono stati a dir poco incandescenti. Prima il fallo di mano di Pavlovic, poi la chiamata al Var dell'arbitro Collu con le espulsioni di Allegri e Ianni, infine la decisione del direttore di gara di non concedere il calcio di rigore.
Una spiegazione che non è andata giù alla dirigenza biancoceleste che ha optato per il silenzio stampa. Matteo Petrucci, inviato Sky, ha comunicato la scelta del club e poi il retroscena su cosa è accaduto al triplice fischio: “Parecchi sono andati dall’arbitro a fine partita, abbiamo visto Romagnoli e Guendouzi tra i più furiosi. Trapela tanta rabbia per la decisione arrivata negli ultimi minuti”.