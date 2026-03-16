Women4Football 2026, premiata Le Bihan: “Orgogliosa per me e per la Lazio”
16.03.2026 19:00 di Mauro Rossi
Va in scena nella prestigiosa cornice del Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze la terza edizione di Women4Football, che premia i risultati e le prestazioni della stagione 2024/25. Tra le calciatrici premiate anche Clarisse Le Bihan. La calciatrice della Lazio Women è stata infatti premiata tra le migliori centrocampiste della passata stagione. Queste le sue parole al momento della consegna del premio: “Sono molto orgogliosa di questo traguardo, per me e per la Lazio. Quando ho firmato tra gli obiettivi c’era riportare la società in alto dove merita di essere. Sono orgogliosa perché ricompensa il lavoro di tutta la società, del nostro staff e delle compagne. Sono molto felice”.