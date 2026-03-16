Lazio, parla Impallomeni: "Che partita contro il Milan! Allegri soffre Sarri..."

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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni ha commentato la prestazione della Lazio dopo la vittoria all'Olimpico contro il Milan. Di seguito le sue dichiarazioni a riguardo: "Abbiamo scoperto che la Lazio non è così dimessa come si vuole far credere. Le uniche squadre che stanno bene sono Juve e Como, la Roma è stanca, anche il Milan, alti e bassi per l'Atalanta. Credo che sia difficile recuperare 8 punti all'Inter".

"Sono d'accordo con Allegri, era un outsider e non ha la struttura per fare filotto. L'unica che può farlo è il Napoli, come rosa complessiva. Io pensavo potesse fare un'altra partita, la reazione nervosa non mi è piaciuta. La Lazio poi comunque ha fatto una grande partita, cambiando tre moduli, cosa che non fa mai. Sembrava allenata da un'altro allenatore. E comunque Allegri soffre Sarri, visti i risultati di quest'anno".