Women4Football 2026 | Lazio, Piemonte: “La Nazionale un sogno, ma non è stato facile”

Non è stata premiata tra le migliori attaccanti della stagione 2024/25 Martina Piemonte. Seconda nella classifica cannonieri dietro a Girelli, prima se si escludono i calci di rigore, ma comunque esclusa. Nonostante questo, l’attaccante della Lazio Women era presente - in rappresentanza della Lazio anche mister Grassadonia, oltre le premiate Le Bihan e Oliviero - nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze per la terza edizione di Women4Football. Salita sul palco insieme alle compagne di nazionale, l’attaccante biancoceleste ha spiegato: “Per me è sempre un onore fare parte della Nazionale, è un sogno. Da giocatrice ho avuto una carriera particolare, cambiando ogni anno squadra. Non è stato facile essere in Nazionale. Sono qui grazie alla mia famiglia che ha sempre creduto in me. Alla squadra provo a dare sempre me stessa e la cattiveria sportiva. Peccato per l’ultimo pareggio, stiamo facendo un percorso bellissimo anche se non abbiamo iniziato bene questo percorso per la qualificazione. Siamo sempre state unite nel bene e nel male e affronteremo questo cammino nel migliore dei modi”.