Calciomercato Lazio | Schjelderup, ora lo vuole il Barcellona: le ultime
CALCIOMERCATO LAZIO - Attenzione al futuro di Andreas Schjelderup. Come vi abbiamo raccontato, la Lazio lo tiene d'occhio da tempo: la società ci pensato anche a gennaio in caso di partenza di uno degli attaccanti in rosa. Alla fine, però, il norvegese è rimasto al Benfica, anche in virtù della doppietta strepitosa contro il Real Madrid in Champions.
In estate, però, il classe 2004 può davvero lasciare il suo club, anche perché la lista delle pretendenti si è allungata dopo 7 gol e 4 assist fin qui in stagione. Come riportato dal portale portoghese O Jogo, infatti, su di lui ci sarebbe anche il Barcellona di Flick, che ha mandato un osservatore per seguirlo dal vivo e capire bene i costi dell'operazione. Nei prossimi mesi, quindi, il suo futuro potrebbe essere in Spagna.