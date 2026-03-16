Lazio - Milan, le pagelle dei quotidiani: Sarri vola, Gila e Taylor tra i migliori
RASSEGNA STAMPA - La Lazio batte il Milan e si regala una notte da sogno, proprio nella notte degli Oscar. Una prestazione corale di alto livello, "la partita dell'anno" per i biancocelesti l'ha definita Il Messaggero. I quotidiani hanno premiato tutto il gruppo Lazio, anche se ovviamente c'è chi spicca sui compagni. Di seguito le pagelle dei quotidiani principali.
CORRIERE DELLO SPORT - Motta 7; Marusic 7, Gila 7.5, Provstgaard 7, Tavares 7.5; Dele-Bashiru 6.5, Patric 8, Taylor 7.5 (45' st Belahyane sv); Isaksen 7.5 (22' st Pedro 6), Maldini 6.5 (22' st Dia 6), Zaccagni 6.5 (38' st Cancellieri sv). All. Sarri 8.
GAZZETTA DELLO SPORT - Motta 6.5; Marusic 6.5, Gila 7, Provstgaard 6.5, Tavares 6.5; Dele-Bashiru 6.5, Patric 6, Taylor 7 (45' st Belahyane sv); Isaksen 7 (22' st Pedro 6), Maldini 6.5 (22' st Dia 6), Zaccagni 6.5 (38' st Cancellieri 6). All. Sarri 7.
IL MESSAGGERO - Motta 6.5; Marusic 6.5, Gila 7.5, Provstgaard 7.5, Tavares 7; Dele-Bashiru 6.5, Patric 7, Taylor 7.5 (45' st Belahyane sv); Isaksen 7.5 (22' st Pedro 6), Maldini 6.5 (22' st Dia 6), Zaccagni 6.5 (38' st Cancellieri sv). All. Sarri 8.