Women4Football 2026, anche Oliviero a premio per la Lazio: “Grande emozione”
16.03.2026 19:15 di Mauro Rossi
Nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze si svolge la terza edizione di Women4Football, che premia i risultati e le prestazioni della stagione 2024/25. Dopo Clarisse Le Bihan, anche Elisabetta Oliviero riceve un premio per la Lazio Women. La numero 13, infatti, è stata votata tra i migliori difensori dello scorso campionato. Queste le sue parole dopo la consegna del premio: “Lo scorso anno per me è stato ricco di emozioni, una parola che ci rimbomba nella testa, ci attraversa e rende possibile tutto quello che abbiamo fatto. Anche ricevere questo premio oggi. Ringrazio molto le colleghe che mi hanno votata, sono molto felice di essere qui. Grazie ancora”.