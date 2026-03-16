Serie A | Bologna - Lazio, dove seguire il match in tv e streaming
16.03.2026 20:00 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
La Lazio batte il Milan all'Olimpico e con entusiasmo si prepara alla trasferta col Bologna in programma domenica 22 marzo alle 15. La zona Europa è lontana per entrambe, ma i punti in palio saranno utili per ottenere un piazzamento migliore rispetto a quello attuale che vede i felsinei ottavi a 42 punti e i biancocelesti noni a quota 40.
La sfida, valida per la trentesima giornata di campionato, sarà trasmessa in diretta tv e in esclusiva su Dazn. Inoltre, potrà essere seguita in streaming live e on demand accedendo alla piattaforma tramite app o sito.
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