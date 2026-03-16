WOMEN | Serie A, Lazio - Roma: quando e dove seguire il derby
16.03.2026 19:30 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
La Lazio Women, dopo la sosta per le nazionali, riparte col piede giusto e conquista una vittoria fondamentale in ottica Europa sul campo del Napoli con un gol di Monnecchi. Nella diciassettesima giornata le biancocelesti affronteranno la Roma al Fersini, una sfida che esula dal campionato e che vale molto più di tre punti.
L'appuntamento è fissato per sabato 21 marzo alle 18:00. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Dazn e inoltre, potrà essere seguita in streaming live e on demand accedendo alla piattaforma tramite app o sito.
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