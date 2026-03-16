Orlando non ha dubbi: "La Lazio avrebbe una classifica diversa se..."

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La Lazio ha battuto il Milan. Decisivo il gol di Isaksen nel primo tempo, che ha frenato la corsa della squadra di Allegri verso la prima posizione attualmente occupata dall'Inter. Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex calciatore Massimo Orlando ha commentato la stagione e la prestazione della formazione biancoceleste. Di seguito le sue dichiarazioni.

"Credo che il Milan stia facendo il possibile, aveva una grande chance ma non ha la squadra per vincere lo Scudetto. Quante altre volte ha vinto in occasioni simili? Stavolta non è andata così. La Lazio ha trovato il gol e poi il Milan non è riuscito ad imbastire nulla. Credo che la Lazio rimanga una buonissima squadra. Tutto quello che è successo da inizio anno va calcolato. Fosse stata una stagione normale, avrebbe una classifica diversa".