Milan - Lazio, Melli e l'arbitro 'comico': le parole
Un finale di gara che senza dubbio lascerà strascichi quello di San Siro. La decisone del direttore di gara Collu di negare il rigore alla Lazio per il tocco di braccio di Pavlovic ha mandato su tutte le furie la società che ha deciso di chiudersi nel silenzio stampa.
Anche Franco Melli, ai microfoni di Radio Radio, ha commentato l'episodio: "Arbitro comico, la spiegazione che viene fornita per giustificare il non rigore è incredibile. Sembrava di essere a un varietà, invece è successo a San Siro, alla scala del calcio. Non si può fare danno, è ora di finirla di fare danno e di farlo alla Lazio".
"Marusic era davanti a Pavlovic, come poteva commettere fallo? L’arbitro non sapeva che pesci prendere. Quest’arbitro non deve più fare danni, e non deve farli nemmeno in Serie B. Una serata che non dimenticherò mai, ne ho viste di buffonate e di ladrate nel calcio, ma come questa no. Una volta che l’arbitro viene chiamato al Var, non può inventarsi un altro tipo di infrazione diversa dall’assegnazione del rigore per la quale era stato chiamato. Con Allegri che viene espulso perché per te minuti impedisce all’arbitro di arrivare al monitor. La partita è finita al minuto 105…”.
