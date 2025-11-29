MOVIOLA | Milan - Lazio, follia Collu. Manca un rigore clamoroso
Vince il Milan. La Lazio esce sconfitta da San Siro: a decidere è un gol di Leao. Dopo una partita tutto sommato tranquilla, l'arbitro Collu sbaglia tutto nel finale: manca un rigore ai biancocelesti per fallo di mano di Pavlovic. Il direttore di gara, dopo aver rivisto l'episodio al VAR, concede la punizione ai rossoneri per un presunto fallo di Marusic. Di seguito l'analisi di tutti gli episodi del match.
SECONDO TEMPO
90'+12 - Ammonito Zaccagni per fallo su Tomori.
90'+7 - Espulsi Allegri e Ianni per proteste.
90'+5 - Cross di Nuno Tavares, tiro di Romagnoli e tocco di mano di Pavlovic in area. Dopo aver concesso inizialmente il calcio d'angolo, Collu viene richiamato dal VAR. Dopo aver rivisto l'azione l'arbitro decide di non assegnare il rigore, ma anzi giudicare fallosa la trattenuta di Marusic sul difensore rossonero. Errore clamoroso del direttore di gara.
90'+1 - Fallo duro di Modric su Pedro. Manca il giallo.
90' - Cinque minuti di recupero.
89' - Giallo per Ricci, intervenuto in maniera irregolare.
86' - Cross di Zaccagni e possibile tocco di mano in area di rigore di Gabbia, a contrasto con Castellanos. Nulla da segnalare, lascia proseguire Collu nonostante le proteste della Lazio.
79' - Scivola Saelemakers toccando e fermando la palla con il braccio. Tutto buono per l'arbitro.
72' - Ammonito Romagnoli, che aggancia Saelemakers fermando il suo contropiede. Corretta l'ammonizione da parte di Collu.
64' - Giallo anche per Gabbia, che atterra Castellanos con una manata. Giusta la sanzione.
57' - Ammonito Pellegrini, che esagera con le proteste.
56' - Errore di Collu sulla rimessa laterale concessa al Milan. Rabiot si era trascinato fuori il pallone sul pressing di Zaccagni, la palla era della Lazio.
51' - Vantaggio del Milan con Leao. Regolare la posizione di Tomori, che serve l'assist per il tap-in del portoghese. È 1-0.
47' - Rischia tantissimo Tomori, già ammonito, con il fallo su Basic. Collu fischia solamente la punizione per la Lazio.
PRIMO TEMPO
45' - Un minuto di recupero.
43' - Colpo a palla lontana di Saelemakers su Basic. Per l'arbitro non c'è nulla: manca una punizione alla Lazio.
36' - Rabiot ferma il contrattacco di Basic: Collu fischia fallo, niente giallo.
25' - Il primo giallo della partita è per Tomori, fuori tempo e da dietro su Zaccagni.
24' - Gila strappa il pallone a Nkunku. Collu inizialmente concede il calcio d'angolo al Milan, ma poi si corregge e assegna giustamente la rimessa dal fondo alla Lazio.
18' - Scontro tra Rabiot e Guendouzi. Il fallo è per il centrocampista del Milan.
14' - Fischia Collu: fallo di Marusic su Bartesaghi.