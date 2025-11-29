IL TABELLINO di Milan - Lazio 1-0
Serie A Enilive | 13ª giornata
Sabato 29 novembre 2025, ore 20:45
Stadio Giuseppe Meazza, Milano
MILAN-LAZIO 1-0
Marcatore: 52` Leao
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana (65` Loftus-Cheek), Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Nkunku (82` Ricci).
A disp.: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Estupinan, Jashari.
All.: Massimiliano Allegri
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini (85` Nuno Tavares); Guendouzi, Vecino (62` Dele-Bashiru), Basic (85` Noslin); Isaksen (70` Pedro), Dia (62` Castellanos), Zaccagni.
A disp.: Mandas, Furlanetto, Patric, Provstgaard, Lazzari, Belahyane.
All.: Maurizio Sarri
Arbitro: Giuseppe Collu (sez. Cagliari); Assistenti: Vecchi - Yoshikawa; IV ufficiale: Zufferli; V.A.R.: Di Paolo; A.V.A.R.: Paterna
NOTE. Ammoniti: 26` Fofana (M), 57` Pellegrini (L), 64` Gabbia (M),73` Romagnoli (L), 90` Ricci (M), 90'+7' Allegri (M)
Recupero 1` pt, 5` st.