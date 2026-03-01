La Lazio non segna più: il Torino passa avanti anche nei gol fatti
01.03.2026 20:35 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Simeone e Zapata superano la Lazio non solo sul campo. I gol dei due attaccanti nella vittoria del Torino permettono ai granata di salire a quota 27 gol segnati in campionato, superando proprio i biancocelesti fermi a 26. La squadra di Sarri attualmente è il sesto peggior attacco della Serie A: hanno fatto peggio solo Verona, Pisa, Lecce, Cremonese e Parma.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.