01.03.2026 20:35 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
La Lazio non segna più: il Torino passa avanti anche nei gol fatti
Simeone e Zapata superano la Lazio non solo sul campo. I gol dei due attaccanti nella vittoria del Torino permettono ai granata di salire a quota 27 gol segnati in campionato, superando proprio i biancocelesti fermi a 26. La squadra di Sarri attualmente è il sesto peggior attacco della Serie A: hanno fatto peggio solo Verona, Pisa, Lecce, Cremonese e Parma.

