Torino, Vlasic a Sky: "Abbiamo giocato bene. Sapevamo che la Lazio..."
01.03.2026 20:11 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Intervenuto ai microfoni di SkySport, Nikola Vlasic ha commentato la vittoria del Torino contro la Lazio. Di seguito le sue parole: “Sapevamo che la Lazio difendeva a quattro, c’era tanto spazio per noi trequartisti per muoverci tra le linee. Abbiamo fatto una buona partita. Sono molto contento”.
