Torino, Prati a Dazn: "Vogliamo salvarci il prima possibile"
01.03.2026 17:40 di Simone Locusta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Matteo Prati è il regista scelto da Roberto D'Aversa per la sua prima da allenatore del Torino. Intervenuto ai microfoni di Dazn, il centrocampista classe 2003 ha spiegato quali tasti ha toccato il nuovo allenatore e gli obiettivi che vogliono raggiungere, a partire dalla sfida di quest'oggi contro la Lazio. Di seguito le sue parole.
"Ci siamo riuniti, sappiamo l'importanza di questi momenti, sappiamo cosa fare per migliorare. I tasti toccati dal mister? Ci ha detto il valore della rosa, ma dobbiamo mostrarlo, ancora non l'abbiamo fatto. Abbiamo lavorato sulla fase difensiva e sulla fase di possesso, c'è tanto da fare. Noi sappiamo qual è l'obiettivo, vogliamo salvarci il prima possibile".
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.