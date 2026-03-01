Pavlovic e Leao affondano la Cremonese: il Milan torna a vincere
Crolla nel finale la Cremonese. Decidono i gol di Pavlovic e Leao negli ultimi minuti: il Milan ritrova la vittoria dopo la sconfitta contro il Parma e si porta a -10 dall'Inter, in attesa del derby del prossimo weekend. La squadra di Nicola invece ora si ritrova appena fuori la zona retrocessione a pari punti con il Lecce (24).
