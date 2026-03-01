Torino, i convocati di D'Aversa per la Lazio: presenti Adams e Ilic
A poche ore dal fischio d'inizio di Torino - Lazio, il tecnico granata Roberto D'Aversa ha diramato la lista dei convocati per la gara delle 18. Recuperato Adams, assente invece Ilkhan per squalifica. Di seguito tutti i nomi.
Adams
Anjorin
Biraghi
Casadei
Coco
Ebosse
Gineitis
Ilic
Ismajli
Israel
Kulenovic
Lazaro
Marianucci
Maripan
Njie
Nkounkou
Obrador
Paleari
Pedersen
Prati
Simeone
Siviero
Tameze
Vlasic
Zapata
