Lazio, cercasi Zaccagni: Sarri attende il rilancio del suo capitano
RASSEGNA STAMPA - Dietro le difficoltà offensive della Lazio in questa stagione, c'è il rendimento gravemente al di sotto delle aspettative offerto da Mattia Zaccagni. Le giocate, i gol e gli assist del numero 10 stanno mancando come il pane e non è un caso che la sua flessione sia coincisa con il calo generale dell'intera squadra.
Come evidenziato da La Gazzetta dello Sport, quest'anno il capitano biancoceleste ha totalizzato appena 4 gol e un assist, un bottino davvero troppo magro per uno abituato ad andare spesso e volentieri in doppia cifra. L'ultima rete di Zac risale allo scorso 4 dicembre, in Coppa Italia contro il Milan, mentre per l'ultimo gol in campionato bisogna tornare addirittura al 4 novembre. Leggermente più recente l'unica assistenza fornita in questa stagione, arrivata il 7 gennaio contro la Fiorentina.
Appena rientrato dall'infortunio al muscolo obliquo dell'addome, Sarri non ha esitato a mandarlo in campo nella trasferta di Cagliari, dove certamente non ha brillato. Zac deve ritrovare ancora una condizione ottimale e Mau si augura di riaverlo presto a pieno regime, magari già a partire dalla gara contro il Torino. Nelle prossime gare si deciderà la stagione della Lazio e serve che l'arciere torni a scoccare le sue frecce come prima.