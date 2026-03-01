Qatar, stop al campionato: la nota ufficiale dopo gli attacchi

01.03.2026 16:30 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
Qatar, stop al campionato: la nota ufficiale dopo gli attacchi
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

Sono ore di ansia e preoccupazione quelle che vivono in questo momento gli Emirati Arabi a seguito dell’attacco congiunto di Israele e Stati Uniti all’Iran. Il Qatar ha quindi deciso di fermare tutti i tornei e le competizioni calcistiche fino a nuovo avviso.

“La Qatar Football Association annuncia il rinvio di tutti i tornei, le competizioni e le partite, a partire da oggi e fino a nuovo avviso. Le nuove date per la ripresa delle competizioni saranno annunciate a tempo debito attraverso i canali ufficiali della Federazione“, questa la nota ufficiale.

© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

Jessica Reatini
autore
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide