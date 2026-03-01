Torino, Prati a Sky: "La Lazio è forte, vogliamo metterla in difficoltà"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il centrocampista granata Matteo Prati è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del fischio d'inizio della sfida tra Torino e Lazio. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Il mister è arrivato con molta carica e ci ha dato le sue idee. Ci ha detto di andare in campo tranquilli e dimostrare quello che siamo. Ognuno deve prendersi le sue responsabilità e cercare di dare di più per aumentare il contributo alla squadra”.

“Col mister abbiamo lavorato sia sulla fase di possesso che di non possesso. La Lazio sappiamo che è forte e non concede tanto, abbiamo lavorato in settimana per cercare di metterla più in difficoltà possibile”.