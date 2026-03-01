Sassuolo, non solo Pinamonti: anche Matic salterà la Lazio

01.03.2026 18:40 di  Simone Locusta
Colpaccio del Sassuolo contro l'Atalanta. Nonostante l'inferiorità numerica, i neroverdi hanno battuto la Dea lanciandosi così all'ottavo posto in classifica. L'intervento pericoloso di Pinamonti ha costretto l'arbitro a estrarre il cartellino rosso, ma gli uomini di Grosso sono riusciti comunque a guadagnare tre punti a quel punto insperati.

L'espulsione di Pinamonti avrà delle ripercussioni anche sul futuro, visto che sarà costretto a saltare la prossima sfida contro la Lazio. L'attaccante italiano, però, non sarà il solo.

Durante il secondo tempo, al 57', l'ex Roma Nemanja Matic si è guadagnato un cartellino giallo per proteste contro il quarto ufficiale: l'ex Roma era però diffidato e quindi anche lui dovrà saltare il match contro la Lazio. Brutte notizie per Grosso che dovrà fare a meno di due dei calciatori più importanti della rosa.

