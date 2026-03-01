IL TABELLINO di Lazio - Torino 2-0
Serie A Enilive | 27ª giornata
Domenica 1° marzo 2026, ore 18:00
Stadio Olimpico Grande Torino, Torino
TORINO - LAZIO 2-0
Marcatori: Simeone (21', T), Zapata (53', T).
TORINO (3-5-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Lazaro, Vlasic, Prati (84' Tameze), Gineitis (68' Ilic), Obrador (73' Nkounkou); Simeone (84' Kulenovic), Zapata (73' Casadei). A disp.: Israel, SIviero, Biraghi, Marianucci, Maripan, Pedersen, Anjorin, Adams, Njie. All.: D’Aversa
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Pellegrini (65' Nuno Tavares); Taylor, Cataldi, Belahyane (46' Dele-Bashiru); Cancellieri (65' Isaksen), Ratkov (46' Noslin), Zaccagni (81' Dia). A disp.: Motta, Furlanetto, Patric, Lazzari, Przyborek, Farcomeni. All.: Sarri.
Arbitro: Rosario Abisso (sez. Palermo); Assistenti: Imperiale - Cavallina; IV Uomo: Tremolada; VAR: Mazzoleni; AVAR: Paterna.
NOTE
Ammoniti: Gineitis (45+1', T), Vlasic (79', T), Tameze (90'+1', T), ulenovic (90'+2', T), Nuno Tavares (90'+3', L).
Recupero: 1' p.t., 4' s.t.