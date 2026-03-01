Briga: "Torino - Lazio in stile Covid, vi meritate questo!" - FT
Torino-Lazio praticamente senza tifosi. Né i biancocelesti né i granata stanno portando avanti, infatti, la contestazione nei confronti dei rispettivi presidenti. E se i tifosi della Lazio hanno scelto di confermare la scelta di disertare lo stadio anche in occasione della Coppa Italia contro l'Atalanta, quelli del Torino non sono entrati all'Olimpico per la gara di campionato di questo pomeriggio.
Briga, sul proprio profilo X, ha condiviso il suo pensiero sulla situazione che accomuna i due club. "Torino - Lazio in stile covid per i due peggiori presidenti della storia del calcio italiano. Questo vi meritate", ha scritto il cantante. Di seguito il post:
