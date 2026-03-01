CLASSIFICA - Lazio, il Sassuolo è a +4. E ora c'è da guardarsi le spalle
Brutta sconfitta della Lazio contro il Torino, che rimane decima a quota 34 punti. I granata siglano due gol, mentre i biancocelesti non riescono mai a trovare la via del gol. Dopo il pareggio di una settimana fa contro il Cagliari, e in vista dell'impegno in Coppa Italia, piove sul bagnato.
E la classifica continua a non sorridere, anzi. Il Sassuolo, che ha vinto contro l'Atalanta, è andato a +4 (38). Anche il Bologna, a 36 punti in classifica, potrebbe ulteriormente allungare domani quando sarà impegnata contro il Pisa.
E c'è anche da guardarsi le spalle. Oltre al Parma, a 33 punti dopo il pareggio di venerdì contro il Cagliari, l'Udinese, attualmente a 32 punti, dopo il match di domani con la Fiorentina, potrebbe raggiungere quota 35 e superare la Lazio. Cagliari e Torino, infine, non sono distanti dalla squadra di Sarri: entrambe hanno 30 punti.