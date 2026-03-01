Torino, Simeone si accende sempre contro la Lazio: il dato
01.03.2026 18:25 di Simone Locusta
Giovanni Simeone ha aperto la sfida tra Torino e Lazio. Il Cholito si accende sempre quando vede biancoceleste: il gol messo a segno quest'oggi contro la Lazio è l'undicesimo contro l'ex squadra di papà Diego. L'attaccante argentino non segnava dal 4 gennaio, contro l'Hellas Verona.
