Lazio, Sarri a LSC: "Nessun dramma, ma dobbiamo farci un esame di coscienza"

Al termine della sfida dell'Olimpico, persa contro il Torino, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha analizzato il match ai microfoni di Lazio Style Channel: “Dovevamo giocare senza pensare alla prossima ma abbiamo fatto una gara che a livello di energia mentale e nervosa era scarica. La squadra non ha preso una seconda palla e questo è sintomo di un atteggiamento molle, vuol dire che le motivazioni questa sera non erano su altissimi livelli. Non possiamo farne un dramma ma dobbamo farci un esame di cosceinza. A me ha fatto male perché pensavo di essere riuscito a motivare la squadra e invece in campo mi sono accorto che non è così".

"Stasera abbiamo fatto più palle gol degli avversari però ogni palla nella nostra età campo era un pericolo, vuol dire che la nostra azione difensiva è stata scadente. Questa sera io il problema offensivo non l’ho visto molto, il problema è stato che abbiamo creato tante situazioni per farci fare gol. Una situazione per noi nuova".

"Aver perso tutte le secondo palle mi fa pensare a un problema mentale più che tattico quindi spero che la testa mercoledì sia un’altra".

