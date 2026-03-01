FORMELLO - Lazio, ora la Coppa Italia: torna Gila, Basic in forte dubbio
01.03.2026 22:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it
FORMELLO - Si torna a giocare in Coppa Italia. Dopo la sconfitta per 2-0 contro il Torino, la Lazio si prepara alla semifinale d'andata contro l'Atalanta. Con ogni probabilità Sarri ritroverà Gila, che dovrebbe tornare a fare coppia al centro della difesa con Romagnoli. C'è più di qualche dubbio, invece, sulla presenza di Basic: non è ancora al meglio, dovrà essere valutato in vista di mercoledì.
Da chiarire anche le condizioni di Maldini: "ha una tendinopatia al ginocchio", ha detto il tecnico. Nei prossimi giorni si capirà se sarà a disposizione o meno. Sicuramente mancheranno i lungodegenti Pedro e Rovella: il primo tornerà probabilmente a metà marzo, mentre il secondo starà fuori due mesi dopo l'operazione alla clavicola.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.