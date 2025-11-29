Lazio, la società: "Le immagini parlano per noi" - VD
Giocatori, allenatore e società furiosi per quanto accaduto nel recupero della gara di San Siro tra Milan e Lazio. La decisione dell'arbitro Collu e il calcio di rigore negato hanno mandato su tutte le furie l'ambiente.
Sui social la società ha deciso di pubblicare un unico post, e quindi non un comunicato scritto come precedentemente riportato su Lazio Style Channel, un video completo dell'azione che ha portato poi al richiamo al Var dell'arbitro che ha poi motivato la sua scelta con un fallo precedente di Marusic su Pavlovic.
"Ci dispiace non andare in sala stampa, questa sera le immagini parlano per noi", questo il messaggio.
