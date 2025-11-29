Lazio, scandalo a San Siro: l'arbitro regala la vittoria al Milan

Una partita decisa da una decisione incomprensibile dell'arbitro Collu: Lazio defraudata a San Siro, finisce 1-0 per il Milan

Fonte: Alessandro Vittori - Lalaziosiamonoi.it

Uno scandalo di proporzioni gigantesche. La Lazio gioca un ottimo primo tempo, rientra in campo e concede il gol di Leao, poi rimane attaccata alla partita fino al recupero. A quel punto entra in scena Collu, che per non concedere il rigore su una parata di Pavlovic su tiro di Romagnoli, inventa un fallo di Marusic sul serbo, di fatto invertendo la realtà (è Pavlovic ad aggrapparsi al laziale). Una decisione incomprensibile, addirittura difficile da commentare per il livello di assurdità raggiunto. La squadra di Sarri esce sconfitta da San Siro, dal Milan, ma soprattutto da un arbitraggio abbrobrioso che nega la ppossibilità del pareggio costruita nel finale.

LE SCELTE DI SARRI - L'unico ballottaggio di formazione lo vince Pellegrini su Nuno Tavares, con il numero 3 che va a completare il pacchetto di difesa, davanti a Provedel, composto da Marusic, Gila e Romagnoli. A centrocampo Vecino sostituisce l'infortunato Cataldi, come nel secondo tempo contro il Lecce, tra le due mezzali Guendouzi e Basic. Tridente confermato con Isaksen, Dia e Zaccagni. Torna a disposizione, dopo quasi due mesi, Castellanos.

MURO MAIGNAN - Al 2' la Lazio ha subito una grandissima occasione: punizione tesa di Basic da sinistra, stacca Gila di testa e un incredibile slancio di Maignan spinge la palla sulla traversa. Risponde il Milan, Rabiot lancia Leao a sinistra, assist in mezzo per Saelemaekers, la cui conclusione viene respinta con il corpo da Fofana. La Lazio trova spazio sulla destra, ma il cross di Isaksen viene liberato in due tempi dalla difesa del Milan. Brivido per i biancocelesti su un retropassaggio corto di Gila, Provedel con calma olimpica dribbla Leao. Ottimo dai e vai tra Zaccagni e Basic, sul traversone del numero 10 Bartesaghi si rifugia in corner. Il primo ammonito della partita è Tomori per un intervento a martello su Zaccagni. Poco dopo la mezz'ora grande azione di Zaccagni che scappa a Tomori e cerca la porta da posizione decentrata, altra super parata di Maignan. L'ultimo tentativo è del Milan con un cross di Bartesaghi da sinistra, spizza Nkunka e Tomori arriva alla conclusione, palla a lato. Si va all'intervallo sullo 0-0.

SCANDALO A SAN SIRO - Si riparte con la Lazio in attacco, Isaksen sfonda su Bartesaghi, la palla attraversa tutta l'area, Zaccagni anticipa Saelemaekers, ma il suo tiro, che non sarebbe finito nello specchio, viene ribattuto da Tomori. Al 51' arriva il vantaggio del Milan: Fofana trova Tomori alle spalle di Basic, palla rasoterra per Leao, Provedel cerca di coprire la porta alla disperata, ma non può nulla. Ancora i rossoneri, percussione di Fofana, diagonale che finisce di poco al lato a destra di Provedel. Ammonito Pellegrini per proteste, dopo aver subito un calcione involontario da Fofana.Coast to coast di Fofana che al momento di tirare cicca il pallone. Nel capovolgimento di fronte, scambio tra Isaksen e Dia, la conclusione del danmese finisce alta. Doppio cambio per Sarri, dentro Castellanos e Dele-Bashiru, fuori Dia e Vecino. Bartesaghi trova Leao al centro dell'area di testa, bravo Provedel a sbracciare lateralmente. Giallo per Gabbia che stende Castellanos dopo aver subito un sombrero. Prima sostituzione nel Milan, dentro Loftus-Cheek e fuori Fofana. Altro cambio nella Lazio, entra Pedro per Isaksen. Pellegrini trova Castellanos al centro dell'area, l'argentino ruba il tempo a Pavlovic ma non riesce a dare forza al pallone. Ammonito anche Romagnoli che colpisce Saelemaekers in ripartenza. Bravissimo Pellegrini su sviluppo di corner a respingere una conclusione di Saelemaekers, Dele-Bashiru di forza si fa tutto il campo e viene fermato in angolo da Tomori. Altra sostituzione anche nel Milan, Ricci per Nkunku. Botta di Basic dalla distanza, blocca Maignan. Ultime due sostituzioni nella Lazio, entrano Noslin e Nuno Tavares per Basic e Pellegrini. Giallo anche per Ricci per trattenuta alle spalle su Pedro. Al 95' cross di Nuno Tavares, Romagnoli calcia e Pavlovic respinge con il gomito largo. Espulsi Allegri e Ianni prima del fattaccio. Collu prende una decisione scandalosa: per non dare il rigore sul mani di Pavlovic si inventa un fallo di Marusic sul serbo quando in realtà è il laziale a subirlo. Non ci sono più parole, è una vergogna.