Lazio, dalla Francia sono sicuri: il Napoli è su Guendouzi
28.11.2025 19:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Guendouzi in bilico. Nelle prossime settimane sarà deciso il suo futuro: aumentano le squadre interessate a lui, a gennaio potrebbe essere sacrificato per fare plusvalenze e sistemare il mercato della Lazio.
Su di lui ci sono diverse squadre di Premier League come Newcastle, Aston Villa e Sunderland, dove c'è il tecnico Le Bris con cui ha già lavorato in Francia, al Lorient, agli inizi della sua carriera.
Come riportato dal portale francese footix.fr, però, sul centrocampista ci sarebbe anche l'interesse del Napoli di Conte. Va ad aggiungersi all'Inter, che è tra i club in Serie A che l'hanno messo nel mirino per i prossimi mesi.
