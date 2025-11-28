Milan, Pulisic salta la Lazio! Non è convocato: le ultime
Pulisic salta Milan - Lazio. L'attaccante americano non sarà convocato per la gara di sabato sera a San Siro contro la squadra di Sarri.
28.11.2025 19:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Pulisic salta Milan - Lazio. L'attaccante americano non sarà convocato per la gara di sabato sera a San Siro contro la squadra di Sarri. A riportarlo è SkySport.
Ora è da valutare per la partita di giovedì in Coppa Italia, sempre contro i biancocelesti.
Allegri solo a ridosso del fischio d'inizio scioglierà il ballottaggio per completare la coppia offensiva con Leao: il dubbio è tra Nkunku e Loftus-Cheek.
