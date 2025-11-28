Milan, Pulisic salta la Lazio! Non è convocato: le ultime

Pulisic salta Milan - Lazio. L'attaccante americano non sarà convocato per la gara di sabato sera a San Siro contro la squadra di Sarri. 
28.11.2025 19:15 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Pulisic salta Milan - Lazio. L'attaccante americano non sarà convocato per la gara di sabato sera a San Siro contro la squadra di Sarri. A riportarlo è SkySport.

Ora è da valutare per la partita di giovedì in Coppa Italia, sempre contro i biancocelesti. 

Allegri solo a ridosso del fischio d'inizio scioglierà il ballottaggio per completare la coppia offensiva con Leao: il dubbio è tra Nkunku e Loftus-Cheek.

