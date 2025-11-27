Lazio, possibile scambio Noslin - Ilic: i dettagli
RASSEGNA STAMPA - Il mercato di gennaio della Lazio sarà caratterizzato dalla necessità di vendere prima di poter comprare. Dalle operazioni della prossima finestra, infatti, dipenderà anche il margine di manovra delle sessioni future, con il rischio, non così remoto, che in estate venga confermato il mercato a saldo zero o, addirittura, che si arrivi a un nuovo blocco totale.
I giocatori considerati in uscita da Sarri sono ormai noti: Noslin e Belahyane in prima linea, Dele-Bashiru è in bilico e per un'offerta congrua verrebbe ceduto anche Nuno Tavares. Noslin, in particolare, potrebbe essere sfruttato per arrivare a Ilic del Torino, da tempo nei radar biancocelesti, provando a mettere su uno scambio di prestiti fino a giugno, quando, poi, i due giocatori verrebbero nuovamente rivalutati.
Secondo il Corriere dello Sport, Sarri avrebbe già dato il suo benestare, mentre quello di Baroni è ancora da accertare. Gli ingaggi dei due - 1,6 milioni a stagione per l'olandese e 1,5 per il serbo - sono simili e non rappresenterebbero un blocco. Ilic piace da tempo a Mau, che lo valuterebbe da mezzala, ma all'occorrenza anche da play.