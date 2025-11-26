Lazio, le condizioni di Gila e Castellanos: il punto di Petrucci

Matteo Petrucci, intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, ha fatto il punto della situazione intono all'infermeria e a Lorenzo Insigne

Tra mercato, Insigne e infermeria Matteo Petrucci ha fatto il punto della situazione intervenendo ai microfoni di Radio Laziale. Il giornalista di Sky Sport ha spiegato la situazione intorno a Cataldi e Dele-Bashiru, placando le acque su Gila e annunciando il ritorno di Castellanos, prima di ribadire la situazione intorno a Insigne.

INFERMERIA - "Cataldi dovrà stare fuori almeno 20 giorni, sarà un’assenza importante perché è un giocatore fondamentale per Sarri in questo momento. Al suo posto sarà adattato Vecino, è un giocatore diverso ma ha già fatto quel ruolo e lo ha fatto anche bene, giocherà con lui con Guendouzi e Basic. Per il reintegro di Dele-Bashiru non ci sono novità ma oggi sapremo di più sul suo possibile reinserimento in lista. Gila giocherà da titolare contro il Milan, sta bene e giocherà in coppia con Romagnoli. Anche Castellanos è tornato a disposizione ma dal primo dovrebbe ripartire Dia. I giocatori africani che giocheranno la Coppa d’Africa probabilmente partiranno dopo la gara contro il Bologna, sarà importante anche per il reintegro di Dele-Bashiru capire se partirà o meno".

MERCATO - "Su Insigne non ci sono aggiornamenti, ma la base di accordo c’è e sarà intorno al milione e mezzo annui. La Lazio già sapeva del passaggio dell’indice a 0,7. L’obiettivo della Lazio è avere il mercato libero a giugno, a gennaio la società dovrà pensare ad arrivare al mercato di giugno con l’indice di 0,7 o inferiore e servono tanti soldi per farlo".